Keine Spur vom vermissten HSV-Mitarbeiter

Es gibt weiter keine Spur von Timo Kraus

Die Polizei hat weiter keine Spur von dem vermissten HSV-Mitarbeiter Timo Kraus.

"Es gibt keine neuen Erkenntnisse", sagte ein Polizei-Sprecher dem "SID". Auch der Taxifahrer, der Kraus am Samstagabend nach einer Feier befördert haben soll, habe sich noch immer nicht gemeldet. Er gilt als ein wichtiger Zeuge und wird dringend gebeten, die Polizei zu kontaktieren.

Bitte helft unseren Kollegen Timo Kraus(44) zu finden! Vermisst seit 7.1,23:30/letzter Ort Landungsbrücken. Infos an https://t.co/bFfqmgWker pic.twitter.com/U8Plo5TJjs — Hamburger SV (@HSV) 8. Januar 2017

Seit Sonntagvormittag sucht die Polizei nach Kraus, Merchandising-Leiter beim Fußball-Bundesligisten Hamburger SV. Der Klub bat per Facebook und Twitter um Hilfe bei der Suche. Kraus soll am Samstagabend mit Kollegen in einem Restaurant am Hamburger Hafen gefeiert haben, gegen 23:30 Uhr dann in ein Taxi gestiegen sein, um nach Hause nach Buchholz in der Nordheide zu fahren. Dort kam das Taxi jedoch nicht an.

Am Sonntag hatte die Polizei an der Elbe den Bereich an den Landungsbrücken land- und wasserseitig erfolglos abgesucht. Es gibt bislang keine Hinweise auf einen Unglücksfall oder ein Verbrechen.