Machtwort von Klopp: Coutinho bleibt

Coutinho wird Liverpool laut Jürgen Klopp nicht verlassen

Bayern, Barça, PSG und zahlreiche andere Topklubs sollen an Liverpools Coutinho interessiert sein. Bekommen werden sie den Spielmacher laut Trainer Jürgen Klopp allerdings nicht.

Der deutsche Cheftrainer stellte nun noch einmal klar, dass sich sämtliche Vereine eine Anfrage bezüglich eines Coutinho-Transfers sparen können. "Wir hatten nie die Idee oder irgendeinen Plan, ihn gehen zu lassen. Er ist unser Spieler - daran hat sich nichts geändert", fand Klopp deutliche Worte. "Es wäre schön, wenn die großen Klubs einen Spieler, der für fünf oder sechs Wochen verletzt ist, aus den Augen verlieren würden. Leider denken diese Vereine nicht so", legte Klopp nach.

Der Unmut Klopps ist angesichts der jüngsten Gerüchte durchaus nachzuvollziehen. Obwohl der Brasilianer bei den Reds noch einen Vertrag bis 2020 hat, wurde in den letzten Wochen immer wieder wild über die Zukunft des 24-Jährigen spekuliert.

So frohlockte unter anderem der britische "Express", der FC Bayern sei in Konkurrenz mit Paris Saint-Germain getreten und versuche, Coutinho an die Säbener Straße zu locken. Kostenpunkt: rund 45 Millionen Euro. Ex-Weltstar Ronaldinho meldete sich ebenfalls zu Wort und berichtete von einem Interesse des FC Barcelona. Wie viel Wahrheit in den Gerüchten letztlich wirklich steckt, kann nur spekuliert werden.