Zurück aus England: Polter wieder bei Union

Sebastian Polter kehrt zu Union Berlin zurück

Der 1. FC Union Berlin hat sich zur Rückrunde mit Sebastian Polter verstärkt. Der 25-Jährige kommt vom englischen Zweitligisten Queens Park Rangers an die Alte Försterei.

In Berlin hatte Polter bereits in der Saison 2014/2015 auf Leihbasis gespielt. Damals erzielte er in 29 Pflichtspielen 14 Tore.

"Mit Sebastian Polter kehrt ein Spieler zu Union zurück, der hier in relativ kurzer Zeit einen sehr positiven und bleibenden Eindruck hinterlassen hat", sagte Helmut Schulte, der Leiter der Lizenzspielerabteilung der Eisernern, "natürlich mit seinen 14 Treffern in einer Saison, aber vor allem auch mit seinem Auftreten als Profi und seiner Art als Mensch." Schulte weiter: "Diese Qualitäten sind von hohem Wert für unsere Mannschaft, die große Ziele erreichen möchte. Wir freuen uns sehr, Sebastian wieder in unseren Reihen zu haben."

Polter freute sich, wieder zurück in der alten Heimat zu sein: "Der Kontakt zu Union ist nach meiner Zeit in Berlin nie abgerissen. Es war unglaublich, wie viele Unioner nach London gekommen sind, um mich spielen zu sehen. Die Zeit hier in England war sehr lehrreich und ich bin froh und stolz, diesen Traum wahr gemacht zu haben."

Jetzt möchte der 25-Jährige mit Berlin Erfolg haben. "An die Alte Försterei zurückzugehen, fühlt sich wie eine Heimkehr an, obwohl ich nur ein Jahr hier gespielt habe. Ich freue mich sehr nun wieder Teil der Union-Familie und Köpenicker zu sein und ich werde mich zerreißen, um mit der Mannschaft erfolgreich zu sein."

Polter unterschreibt einen Vertrag bis 2020, der sowohl für die 2. Bundesliga als auch für Deutschlands höchste Spielklasse Gültigkeit besitzt.