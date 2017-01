Nothnagel verstärkt Wehen Wiesbaden

Dominik Nothnagel verlässt die Kickers und wechselt zu Wehen Wiesbaden

Zweitligist Würzburger Kickers und Abwehrspieler Dominik Nothnagel haben sich im gegenseitigen Einvernehmen auf eine sofortige Vertragsauflösung geeinigt.

Danke für deinen Einsatz und alles Gute für die Zukunft! Dominik Nothnagel wechselt nach @wehen. https://t.co/4FpPBHvxYs #Kickers — Würzburger Kickers (@fwk_1907) 10. Januar 2017

"Wir wünschen Dominik für seine Zukunft beim SV Wehen Wiesbaden alles Gute und bedanken uns für seinen Einsatz bei den Kickers!", sagte FWK-Cheftrainer Bernd Hollerbach. "Dominik war von Beginn an des Würzburger Profifußball-Projektes mit dabei und hat seinen Teil dazu beigetragen, dass die Kickers binnen zwei Jahren den Sprung von der Regionalliga in die Zweite Bundesliga geschafft haben. Das verdient unsere große Anerkennung, zumal er als einer der ersten Neuzugänge im Sommer 2014 von unserem Vorhaben überzeugt war."

Der 22-Jährige wechselt in die 3. Liga zum SV Wehen Wiesbaden. Nothnagel war im Sommer 2014 von Borussia Dortmund II zu Würzburg in die Regionalliga gewechselt.

Seit dem Aufstieg in die 2. Bundesliga kam der Verteidiger aber nur noch in der zweiten Mannschaft der Kickers in der Bayernliga Nord zum Einsatz.