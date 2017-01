Trainingslager: Harry Potter und Achterbahn

Die Bayern-Profis lassen es sich in Katar gutgehen

Die Bundesliga-Klubs schuften in Spanien, Katar, den USA und überall anders auf der Welt für einen erfolgreichen Start ins neue Jahr. Dabei gibt es für die Profis jede Menge zu erleben.

... Orlando: Bayer-Trainer Roger Schmidt gewährte seinen Spieler am Montag einen freien Nachmittag. Einige Leverkusener Profis erholten sich im Hotel von der harten Trainingsarbeit, andere gingen Golf spielen, und nahezu die Hälfte der Mannschaft nahm das Angebot an, den Freizeitpark Universal Studios zu besuchen.

Während die Gruppe um Karim Bellarabi, Kevin Kampl und Hakan Çalhanoğlu vor allem von der neuen Achterbahn Hulk angetan war, wandelten Bernd Leno, Danny da Costa und Co. auf den Spuren von Harry Potter in Hogsmeade und Hogwarts.

... Doha: Präsident Uli Hoeneß hat dem Team von Rekordmeister Bayern München im Trainingslager in Doha einen Kurzbesuch abgestattet. Der Bayern-Boss verfolgte am Dienstagvormittag auch das Training von Manuel Neuer und Kollegen, ehe er mit einem Privatflieger wieder gen Heimat düste. Der 65-Jährige hatte am Vorabend an einem Abendessen mit dem Emir und SAP-Vertretern teilgenommen.

... Lagos: Bei einem Teamabend schworen sich die Profis des Überraschungszweiten RB Leipzig auf den zweiten Saisonabschnitt ein. Trainer Ralph Hasenhüttl lud seine Spieler am vorletzten Abend des Trainingslager in ein portugiesisches Fischrestaurant ein, in dem nicht nur vorzüglich gespeist, sondern auch viel gelacht wurde.

... Mallorca: Hertha-Trainer Pál Dárdai kennt keine Gnade. Am Dienstag bat der Ungar die Berliner zu zwei Trainingseinheiten. Bei herrlichem Wetter auf Mallorca kam bei den Übungen aber auch der Spaß nicht zu kurz.

...Alhaurin El Grande: Adiós Alhaurín! Werder Bremen beendete am Dienstagmittag sein Wintertrainingslager an der spanischen Costa del Sol. Die Grün-Weißen reisten um 12 Uhr aus ihrem Teamquartier in Alhaurín el Grande ab. Gegen 14 Uhr startet die Mannschaft dann mit dem Flieger von Malaga zurück in Richtung Bremen.

Zum Abschluss des sechstägigen Camps zog die sportliche Führung ein positives Fazit. "Wir haben die Zeit intensiv genutzt und uns viele Inhalte erarbeitet. Vor allem vor dem Hintergrund, dass es in Bremen einen kurzen sibirischen Wintereinbruch gab, war es sehr wichtig, hier perfekte Bedingungen vorzufinden", sagte Trainer Alexander Nouri.

... Dubai: Für einige Profis des Hamburger SV stand am Dienstagnachmittag ein Shoppingbummel auf dem Programm. Nach einer anstrengenden Einheit am Vormittag hatte HSV-Trainer Markus Gisdol seinen Spielern für den Rest des Tages frei gegeben.

... Abu Dhabi: Marco Russ hat im Trainingslager von Eintracht Frankfurt in Abu Dhabi ein positives Zwischenfazit gezogen. Nach seiner überstandenen Krebserkrankung habe er mit dem Wiedereinstieg ins Training sein großes Ziel erreicht, bezüglich eines Comebacks mache er sich aber nun keinen Druck, sagte der Innenverteidiger. In Absprache mit den Athletiktrainern und Chefcoach Niko Kovač geht Russ jede Einheit in Abu Dhabi an. "Ich versuche alles mitzumachen, was geht. Der Körper sagt schon, dass es anstrengend ist. Aber es fühlt sich gut an", sagte der 31-Jährige, der in dieser Saison aufgrund seiner Krebserkrankung noch kein Spiel absolviert hat.