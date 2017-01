Florian Mader verstärkt Wattens

Florian Mader wird den Zweitligisten Wattens verstärken

Florian Mader wechselte am Dienstag aus der Bundesliga in die zweithöchste Spielklasse. Der 34-jährige Mittelfeldspieler des SKN St. Pölten soll in der Ersten Liga künftig Aufsteiger Wattens verstärken. Vor allem seine Erfahrung war ausschlaggebend für ein Comeback in Tirol, deshalb einigte man sich mit dem Routinier auf einen Vertrag bis Sommer 2018.

Mader kann auf eine beachtliche Karriere zurückblicken. Als amtierender Meister absolvierte er 2013 im Dress der Wiener Austria sechs Einsätze in der Champions League, dort war er zuvor auch in der Qualifikation in vier Partien für die Veilchen aktiv. Zudem kann der Wipptaler 297 Bundesliga-Spiele und 13 Tore als Referenz aufweisen. Nach dem Wechsel von der Austria zu St. Pölten konnte der Tiroler in der niederösterreichischen Landeshauptstadt aber nicht so richtig Fuß fassen. Im Dezember 2016 wurde Florian Mader bereits mit Wattens in Verbindung gebracht, jetzt wurde der Transfer endgültig fixiert.

Wattens-Manager Stefan Köck freute sich über den Rückkehrer, der bereits in der Saison 2001/02 bei der WSG gespielt hatte: "Wenn ein Mann mit dieser Klasse und Erfahrung zu haben ist, muss man sich einfach damit beschäftigen. Mit Florian Mader können wir einen Neuzugang präsentieren, der fußballerisch und menschlich eine absolute Bereicherung für unseren Verein ist. Er bringt die Erfahrung von knapp 300 Bundesligaspielen mit nach Wattens und hat im Herbst in St. Pölten gezeigt, dass er noch lange nicht zum alten Eisen gehört. Wir erhoffen uns von ihm zusätzliche Stabilität und Kreativität im Mittelfeld."

Mehr dazu:

>> Tomasz Wisio vor Transfer zu Katowice

>> Die Bundesliga-Spiele von Florian Mader im Überblick

red