"Alpen-Maradona" vor Wechsel nach Graz

Kann Sturm-Trainer Franco Foda bald mit Michael Liendl rechnen?

Sturm Graz ist bereits mitten in der Winter-Vorbereitung und sucht verbissen am Transfermarkt nach Verstärkungen. Während einige Spieler Abwanderungsgedanken hegen, hofft man bei den Steirern auf die Rückkehr eines alten Bundesliga-Bekannten. Michael Liendl, aktuell in Deutschlands zweithöchster Spielklasse bei TSV 1860 München engagiert, soll zurück nach Graz kommen und beim SK Sturm den nach Kopenhagen abgewanderten Uroš Matić ersetzen.

Michael Liendl (beim TSV 1860 als "Alpen-Maradona" bekannt) hat bei den Münchner Löwen noch einen Vertrag bis Sommer 2017, danach wäre er aber für eine leistbare Summe zu haben. Sturm Graz bemüht sich zusehends um die Dienste des Mittelfeldspielers. Trotzdem gibt sich Liendl laut "dieblaue24" noch bedeckt: "Ich weiß ja nicht, was bei 1860 geplant ist. Im Fußball geht es sehr schnell. Vielleicht kommt ja im Winter noch was und dann muss man zum Überlegen anfangen."

Liendl würde gut in das Konzept von Sturm Graz passen. Nach dem Abgang von Uroš Matić zum FC København ist die Mittelfeldzentrale frei geworden. Eine ideale Position für Michael Liendl, der hier auch beim TSV 1860 München für Furore sorgte. Laut Sturm-Manager Günter Kreissl stehen aber weitere Namen auf dem Wunschzettel, wie beispielsweise Ex-Rapidler Thanos Petsos (Werder Bremen) oder Konstantin Kerschbaumer (FC Brentford). Die Grazer müssen jedoch handeln, steht doch das Offensiv-Talent Bright Edomwonyi kurz vor dem Abgang Richtung Türkei.

>> Verliert Sturm auch noch Edomwonyi?

Sturm Graz konnte mit dem Transfer von Uroš Matić knapp drei Millionen Euro einnhemen. Dieses Geld will man nun für den ehemaligen GAK-Akteur Michael Liendl in die Hand nehmen.

Mehr dazu:

>> Sturm rechnet mit Vierkampf um den Titel

>> Sturm Graz: Vorbereitung Winter 2017

red