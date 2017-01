Serie ausgebaut: United siegt auch im Pokal

Juan Mata (r.) erzielte die Führung für Manchester United

Einmal mehr ohne Weltmeister Bastian Schweinsteiger im Kader hat Englands Rekordmeister Manchester United den nächsten Sieg eingefahren und sich beste Aussichten auf den Einzug ins Finale des Ligapokals verschafft.

Im Halbfinal-Hinspiel besiegte der viermalige Titelträger Ligakonkurrent Hull City mit 2:0 (0:0). Juan Mata (56.) und Marouane Fellaini (87.) trafen für den Tabellensechsten der Premier League. Beim Rückspiel am 26. Januar reicht Manchester sogar eine knappe Niederlage zum Erreichen des Endspiels genau einen Monat später im Londoner Wembley-Stadion.

Der Sieg gegen die Tigers hätte sogar noch höher ausfallen könne, Superstar Paul Poga setzte einen sehenswerten Freistoß in der 73. Minute jedoch an den Pfosten. Für das Team von Coach José Mourinho steht am Ende dennoch wettbewerbsübergreifend der neunte Erfolg in Serie. Besser waren die Red Devils zuletzt im Februar 2009. Damals fuhr man elf Siege in Folge ein.

Auch Ibra nicht im Kader

"Das Rückspiel wird hart, aber wir haben hier ein gutes Resultat erzielt und zuhause kein Gegentor bekommen, was in diesem Wettbewerb besonders wichtig ist. Wir sind dem Finale etwas nähergekommen, aber es ist noch nicht vorbei", äußerte sich Torschütze Mata nach der Partie. "Wir wussten, dass es nicht leicht wird, aber wir haben das Tempo im zweiten Durchgang angezogen und bekommen, was wir verdient haben", ergänzte Verteidiger Chris Smalling.

Neben Schweinsteiger, der nach seinem Kurzeinsatz im FA-Cup am vergangenen Wochenende nicht zum Kader gehörte, fehlte auch der erkrankte Superstar Zlatan Ibrahimović im Aufgebot der "Red Devils".

Am Mittwoch (20:45 Uhr) spielt der FC Liverpool um Teammanager Jürgen Klopp im anderen Halbfinale beim FC Southampton um eine gute Ausgangslage für das zweite Aufeinandertreffen am 25. Januar an der Anfield Road.