Müller: "Müssen Ego hinten anstellen"

Thomas Müller brennt bereits auf den Rückrundenstart

Bei Weltmeister Thomas Müller hat die für ihn enttäuschend verlaufene Hinrunde in der Bundesliga offenbar kaum Spuren hinterlassen. Der Offensivmann spiele weiterhin mit großem Vertrauen in die eigenen Stärken.

"Ich bin im Urlaub sicher nicht mit hängendem Kopf durch die Gegend gelaufen", versicherte der Star von Bayern München der "Sport Bild".

Müller ergänzte: "Mein Selbstbewusstsein ist nicht angeknackst." Der ehemals gesetzte Müller, der in bislang 13 Bundesliga-Einsätzen nur ein Tor erzielt hat und auch beim 5:0-Testspielsieg am Dienstag gegen den belgischen Erstligisten KAS Eupen leer ausging, war kurz vor Weihnachten im Spitzenspiel gegen RB Leipzig (3:0) von Trainer Carlo Ancelotti nicht aufgestellt worden. "Da gab es mehr Räume als in den Spielen zuvor. Das war eine Partie, in der ich Spaß hätte haben können. Natürlich sitze ich nicht mit einem Grinsen auf der Bank", so Müller.

Gleichzeitig betonte das Münchner Urgestein, dass der Mannschaftsgedanke weiterhin über den individuellen Interessen stehe: "Es werden die Situationen kommen, in denen Spieler in großen Spielen draußen sitzen. Aber damit müssen wir als Team umgehen. Der Teamgeist ist elementar, das muss jeder das eigene Ego hinten anstellen."

Müller plant weitere Extra-Trainingsschichten

In der Winterpause war bei Müller mit Blick auf die Rückrunde Aufarbeitung angesagt. "Ich habe mir Fragen gestellt, zum Beispiel: Wo kann ich in der Trainingsarbeit noch mehr investieren?", sagte Müller. Es gehe dabei um "Dinge wie Kraft, Schnelligkeit, Technik".

Als Stürmer möchte der Nationalspieler nicht bezeichnet werden: "Ich bin eine Mischung aus Mittelfeldspieler und Stürmer. Am liebsten wäre mir, wenn meine Bezeichnung bald wieder Torjäger ist."

Um wieder an die herausragende Form der letzten Jahre anzuknüpfen, will der zehnfache WM-Torschütze weiterhin Extra-Einheiten schieben, um sich auch bei Trainer Carlo Ancelotti weiter anzubieten: "Ich werde das Zusatz-Training weiter absolvieren und optimieren. Ich werde diese Situation noch intensiver trainieren, am Abschluss feilen, damit wieder mehr Bälle sitzen."