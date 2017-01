Gladbach will verkorkste Hinrunde vergessen

Die Gladbacher Profis sind zuversichtlich für den Saisonstart

Borussia Mönchengladbach hat nach einer verkorksten ersten Saisonhälfte in Marbella den Grundstein für eine erfolgreiche Rückrunde gelegt.

Als die Mission in Marbella erfolgreich beendet war, stieg Dieter Hecking mit einem guten Gefühl in den Flieger Richtung Heimat. "Ich als Trainer und mein Team, wir müssen jetzt zusammenfinden. Da helfen natürlich Erfolgserlebnisse, bei denen alle sehen, dass einige Maßnahmen gleich greifen", sagte Coach Hecking zum Abschluss des Trainingslagers seines neuen Klubs Borussia Mönchengladbach an der Costa del Sol.

Nach den Testspielerfolgen gegen den Zweitligisten Würzburger Kickers (2:0) und den belgischen Erstligisten SV Zulte-Waregem (2:1) bildete eine lockere Regenerationseinheit am Mittwoch den Schlusspunkt des sechstägigen Aufenthalts der Gladbacher in Spanien.

Spiel gedreht, Trainer erfreut

Besonders der Erfolg gegen Zulte-Waregem nach einem 0:1-Rückstand lässt Hecking optimistisch in die Zukunft bei seinem neuen Arbeitgeber blicken: "Es ist schön, dass die Mannschaft sich belohnt hat, und wir das Spiel gedreht haben. Das sind dann so die kleinen Dinge, die man in der Vorbereitung gern mitnimmt."

Die Zeit in Marbella nutzte der 52-Jährige, um seine Spieler besser kennenzulernen. Neben zahlreichen Einzelgesprächen standen auch viele Übungen im taktischen Bereich auf dem Plan. Mit Blick auf das Spiel am 21. Januar bei Schlusslicht Darmstadt 98 testete Hecking verschiedene Systeme. "Ich glaube, es ist gut, wenn wir ein zweites System spielen können. Dann kann man auch mal umstellen, wenn man eben sieht, dass man keinen richtigen Zugriff bekommt", sagte Hecking, der als Nachfolger von André Schubert einen Vertrag bis 2019 beim fünfmaligen deutschen Meister unterschrieben hat.

Konkurrenzkampf soll angeheizt werden

Nach einer völlig verkorksten ersten Saisonhälfte hinken die Gladbacher mit nur 16 Punkten aus 16 Spielen ihren eigenen Ansprüchen auf Platz 14 hinterher - auch wenn die Borussia noch im DFB-Pokal (Achtelfinale) und der Europa League (Zwischenrunde) vertreten ist. Personell hat Sportdirektor Max Eberl noch einmal nachgelegt. Abwehrspieler Timothée Kolodziejczak wechselte von Europa-League-Sieger FC Sevilla an den Niederrhein und gab gegen Zulte-Waregem sein Debüt.

"Kolo hat schon viele gute Dinge auf den Platz gebracht, auch im Zusammenspiel mit Jannik Vestergaard in der Defensive. Aber er war auch wichtig für unseren Spielaufbau nach vorne", sagte Hecking. Er hofft darauf, dass auch die in Marbella verletzt fehlenden Patrick Herrmann, Fabian Johnson und Ibrahima Traoré bald wieder zur Mannschaft stoßen: "Sie heizen den Konkurrenzkampf noch einmal an. Ich hoffe, sie sind schnell wieder dabei. Dann sind wir noch flexibler, was die Aufstellung angeht."

Ihre Generalprobe für die zweite Saisonhälfte bestreiten die Gladbacher am Samstag in Düsseldorf beim Telekom Cup. Dort ist zunächst Liga-Konkurrent FSV Mainz 05 der Gegner.