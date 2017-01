Köpke: "Mein Verein ist Olympique Marseille"

Pascal Köpke träumt von der Côte d’Azur

In der aktuellen Saison sorgt Pascal Köpke im Trikot von Erzgebirge Aue für Furore. In Zukunft könnte es den Stürmer und Sohn von Torwart-Legende Andreas Köpke aber ins Ausland ziehen.

"In der Bundesliga hatte ich nie einen Traumverein. Mein Verein ist Olympique Marseille. Da bin ich aufgewachsen, weil mein Vater dort früher gespielt hat. Das war überragend! Wir haben da noch richtig viele Freunde und Kontakte", sagte Köpke in der "Sport Bild" und ergänzte: "Das ist meine zweite Heimat an der Côte d’Azur, wie im Paradies. Wenn Marseille käme, würde ich sofort unterschreiben."

Überhaupt bezeichnete der 21-Jährige die Karriere seines berühmten Vaters als "Segen". "Ich bin stolz darauf, was er erreicht hat. Aber ich bin ehrlicherweise auch froh, dass er Torwart war und ich Stürmer bin. So kann man nicht dauernd Vergleiche ziehen, auch anhand von Statistiken", so der passionierte Torjäger, für den die Torwart-Position nie infrage kam: "Ich war erstens zu klein und zweitens zu schlecht. Ich habe schon als Kind lieber Tore geschossen, als welche zu verhindern."

Seine Zukunft in Aue ließ der zehnfache Torschütze in Liga zwei trotz Verlängerung bis 2020 vorerst offen: "Natürlich habe ich das Ziel, irgendwann höher zu spielen. Und im Abstiegsfall gibt es die Möglichkeit, aus dem Vertrag herauszukommen. Es ist zumindest eine Option, irgendwann ins Ausland zu gehen. Aber jetzt zählt nur der Klassenerhalt mit Aue."