UEFA sperrt Partizan für drei Jahre

Harte Strafe von der UEFA gegen Partizan Belgrad

Wegen wiederholt nicht beglichener Schulden ist der serbische Vizemeister Partizan von der UEFA für die kommenden drei Spielzeiten vom Europacup ausgeschlossen worden. Der Traditionsverein aus Belgrad kann damit in den kommenden drei Jahren weder an der Champions League noch an der Europa League teilnehmen.

Partizan habe Verbindlichkeiten in Höhe von fast 2,5 Millionen Euro angehäuft, teilte die UEFA am Mittwoch mit. Der Verein habe Schulden bei Sozial- und Steuerbehörden des Landes.

Die ungewöhnlich harte Strafe begründete die UEFA damit, dass der Verein entsprechende Steuervorschriften bereits zum dritten Mal innerhalb der vergangenen fünf Jahre verletzt habe.