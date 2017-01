Kraft sichert Hertha-Sieg gegen Mallorca

Thomas Kraft rettete der Hertha den Sieg gegen Mallorca

Hertha BSC hat sein erstes Spiel im neuen Jahr im Elfmeterschießen gewonnen. Im Shootout gegen den spanischen Zweitligisten RCD Mallorca wehrte Hertha-Torwart Thomas Kraft einen Elfmeter gegen Alex Serrano ab.

Vedad Ibišević, Vladimír Darida, Fabian Lustenberger, Alexander Esswein und Marvin Plattenhardt trafen für Hertha vom Punkt. Nach 90 Minuten hatte es auf der Sonneninsel 1:1 (0:0) gestanden.

"Ich bin zufrieden mit dem Spiel. Je länger wir gespielt haben, desto besser wurden wir", sagte Pál Dárdai nach der Partie. "Man hat gesehen, dass die Frische und Spritzigkeit nicht ganz da war, aber wir trainieren hier auch zweimal täglich"

Der Schweizer Valentin Stocker traf in der 60. Minute für die Hauptstädter zum 1:1. Fernando Cano hatte die Gastgeber in der 48. Minute in Führung gebracht. Den Hertha-Profis merkte man die harte Arbeit der vergangenen vier Trainingstage an. Verzichten musste Trainer Pál Dárdai auf Torwart Rune Jarstein, der aufgrund von muskulären Problemen vorsichtshalber pausierte.