Horror-Verletzung bei ÖFB-Legionär Strasser

BSeit Sommer 2016 hütet der Ex-Grödiger das Tor von Waitakere United

Pirmin Strasser kann sich als Torhüter des neuseeländischen Erstligisten Waitakere United nicht über mangelnde Beschäftigung beklagen. Sein Team spielt nach zehn gespielten Runden in der NZ Football Championship um die Tabellenführung mit. Somit war besonderer Einsatz gefordert, als es am Wochenende gegen Hawke’s Bay United FC ging. Der Gegner rangiert aktuell im Tabellen-Mittelfeld und ging deshalb auch hart in die Partie. Am Ende lag Strasser benommen am Boden und musste schwer verletzt verarztet werden.

Das Spiel hatten die Hausherren von Waitakere United unter Kontrolle. Zum Schlusspfiff konnte die Elf rund um den ÖFB-Torhüter einen ungefährdeten 1:0-Erfolg bejubeln. Für den Keeper, der im Sommer von Grödig zu Waitakere United wechselte, endete jedoch die Partie in einem schmerzlichen Fiasko. Bei einem Zusammenprall erlitt der Oberösterreicher eine schwere Kopfverletzung, sein Gegenspieler hatte ihn beinahe rücksichtslos zu Boden gestreckt. Bitterer Beigeschmack: Der Übeltäter sah nicht einmal die Gelbe Karte.

Eine tiefe Wunde, gepaart mit einigen Nähten und Antibiotika, nimmt Pirmin Strasser von diesem Spiel mit. Als er beim Aufprall merkte, dass sein Gesicht völlig blutverschmiert war, fragte Strasser einen Teamkollegen, ob doch die Nase noch vorhanden sei und ob denn ein paar Zähne fehlen würden.

Der 26-Jährige ist aber schon wieder auf dem Weg der Besserung. Er wird die kommende Partie gegen Hamilton Wanderers auslassen müssen, sieht aber einem baldigen Comeback im Tor von Waitakere United positiv entgegen.

Mehr dazu:

>> Vereinsprofil Waitakere United

>> Spielerprofil Pirmin Strasser

>> Ergebnisse und Tabelle der NZ Football Championship

red