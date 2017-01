Uth träumt weiter von der Nationalmannschaft

Mark Uth will endlich einmal international spielen

Stürmer Mark Uth vom Bundesliga-Fünften 1899 Hoffenheim hat eine mögliche Karriere im DFB-Dress noch längst nicht aufgegeben. Auch, wenn er aktuell nicht mehr im Fokus von Bundestrainer Joachim Löw steht.

Vor seiner langwierigen Muskelverletzung stand der 25-Jährige bereits kurz vor dem Sprung in das Nationalteam. Durch den monatelangen Ausfall ist das Thema DFB für den Offensivmann der Hoffenheimer aber wieder in weite Ferne gerückt - vorerst. Gegenüber dem "kicker" betonte Mark Uth: "Wenn man mal nah dran gewesen ist, dann will man da natürlich wieder hin. Aber ich hatte gerade erst diese Verletzung, jetzt will ich erst mal wieder wichtig sein für die TSG."

Laut Statistik ist der ehemalige Kölner, der seit 2015 für die Kraichgauer kickt, hinter Sandro Wagner der zweitbeste deutsche Stürmer in der Bundesliga im Kalenderjahr 2016 gewesen. Zwölf Treffer steuerte Uth in 24 Bundesligaspielen bei. Gemeinsam mit seinem Ex-Sturmkollegen aus Hoffenheim in der Nationalmannschaft zu starten, würde ihm viel bedeuten: "Das wäre natürlich ein Traum. Sandro hat sehr gute Spiele und viele Tore gemacht. Wenn es so kommt, hat er es sich auch verdient."

Uth: "Haben noch viele Punkte liegengelassen"

Neben dem Traum von einer Länderspielkarriere hegt der TSG-Knipser auch noch den Wunsch, endlich auch mit seinem Klub auf internationalem Parkett Fuß zu fassen: "Ich habe noch nie international gespielt - das würde ich sehr gerne mal. Aber für einen Europa-League-Platz braucht es sehr konstante Leistungen, denn wir haben trotz allem noch viele Punkte liegengelassen."

1899 Hoffenheim steht nach 16 Bundesligaspieltagen als einzig noch ungeschlagenes Team der Liga auf dem fünften Tabellenrang, hat allerdings auch erst sechs Partien gewonnen.

Auch zu den aufgekommenen Wechselgerüchten in die englische Premier League äußerte sich Uth. Zu den Spekulationen, dass Klubs wie der FC Southampton oder Tottenham Hotspur angefragt haben sollen, meinte der gebürtige Kölner: "Es gibt Interesse, mehr nicht. Es ist auf jeden Fall eine Anerkennung."