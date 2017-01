ÖFB-Juwel mischt beim FC Bayern mit

Marco Friedl im Jahr 2013 als Bayern-Nachwuchsspieler

Beim FC Bayern arbeitet das nächste österreichische Talent am Durchbruch. Nachwuchstalent Marco Friedl drängt immer mehr in den Kader der Kampfmannschaft und will zusehends neben den Bayern-Stars auflaufen.

In die Kampfmannschaft durfte Marco Friedl bereits vor Kurzem erneut hinein schnuppern. Nachdem er im Sommer den Start der Vorbereitung mitmachte, wurde er für die USA-Reise der Bayern nicht in den Kader berufen. Im aktuellen Trainingslager zu Doha ist der ÖFB-Youngster aber mit von der Partie - und ganz nah an den Stars. Beim 5:0-Testspielsieg gegen AS Eupen wurde das Nachwuchsjuwel zur Pause eingewechselt und ersetzte dabei den erkrankten Landsmann David Alaba. Laut "kicker" habe sich Marco Friedl im Laufe des Trainingslagers durchaus in die Mannschaft eingefügt, der Abstand zu den Profis sei aber noch zu groß.

>> Bayern-Youngster schießt Eupen ab

Das Talent aus Österreich ist in der Heimat eher unbekannt. Marco Friedl ist 18 Jahre alt, begründete seine Fußball-Wurzeln in der Jugend des SV Kirchbichl und FC Kufstein. Das Tiroler Kicker-Talent zog es aber schon im zarten Bubenalter von zehn Jahren in Richtung Deutschland. Und hier zur Top-Adresse FC Bayern München. Bereits im Sommer 2008 kam Friedl gemeinsam mit David Alaba zu den Münchnern. Eine harte Zeit stand damals dem Jungspieler bevor, denn der jetzige Absolvent einer Handelsschule in Wörgl musste während seiner Ausbildung stets zwischen Tirol und Bayern pendeln.

Maco Friedl durchlief sämtliche Jugendteams der Bayern, bekam im Jahr 2015 einen Fördervertrag und wurde prompt auch für die Amateure eingesetzt. Seine Technik sei zwar hochklassig, der Linksfuß wurde aber kurzerhand vom Stürmer zum Linksverteidiger umfunktioniert. Die Maßnahme ergriff sein Trainerteam in Anlehnung an sein noch zu schwaches Zweikampfverhalten, denn Marco Friedl soll gewissermaßen zum Allround-Kicker ausgebildet werden. Aktuell ist der junge Tiroler bei den A-Junioren der Bayern ein Fixpunkt. Selbst die Kapitänsbinde trug der Österreicher in der Youth League für die Münchner.

>> Die Spiele von Marco Friedl in der Youth League

ÖFB hat früh Fährte aufgenommen

Beim ÖFB ist Friedl seit 2013 ein Thema, debütierte er doch in diesem Jahr in der U15-Nationalmannschaft. Ein Jahr später stand er bereits im U17-Team, verpasste aber 2015 die U17-EM in Bulgarien verletzungsbedingt. Aktuell steht Marco Friedl im Aufgebot der U19-Nationalmannschaft und hatte maßgeblichen Anteil an der erfolgreichen Absolvierung des U19-Turniers in Litauen.

Mehr dazu:

>> Spielerprofil Marco Friedl

>> Die bisherigen Vereinsspiele von Marco Friedl

red