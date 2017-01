Nach Verletzung: Kurt erfolgreich operiert

Sinan Kurt wurde erfolgreich am Sprunggelenk operiert

Hertha-Youngster Sinan Kurt ist am Donnerstagmorgen erfolgreich am Sprunggelenk operiert worden. Das teilte der Verein per Twitter mit.

Der 20-Jährige hatte sich am Montag im Trainingslager auf Mallorca eine Bandruptur sowie ein Knochenödem im Sprunggelenk zugezogen. Kurt wird voraussichtlich mehrere Wochen ausfallen und den Bundesligastart im neuen Jahr verpassen.

Update aus dem Krankenhaus: Sinan Kurt wurde heute erfolgreich am Sprunggelenk operiert. Gute Besserung, Sinan! 🤕💪 #hahohe — Hertha BSC (@HerthaBSC) 12. Januar 2017

In der laufenden Saison war der U-Nationalspieler in der Bundesliga zweimal als Joker für die "Alte Dame" aufgelaufen.