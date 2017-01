Eberl happy: "Jeder hat wieder seine Chance"

Die Chemie stimmt zwischen Eberl (l.) und Hecking (r.)

Gladbach-Sportdirektor Max Eberl ist mit der Arbeit des neuen Trainers Dieter Hecking sehr zufrieden.

"Er sorgt für das, was wir uns versprochen haben: ein Stück weit eine neue Ansprache und auch eine neue Situation im Kader. Jeder hat wieder seine Chance, die er nutzen möchte, um am ersten Spieltag gegen Darmstadt auf dem Platz zu stehen. Dementsprechend haben wir ein gutes Gefühl", erklärte Eberl gegenüber "Sport 1".

Nach einer enttäuschenden ersten Saisonhälfte hatte sich die Borussia von André Schubert getrennt. Mit nur 16 Punkten aus 16 Partien überwintert der Champions-League-Teilnehmer auf Rang 14. Die Rückrunde wäre für Eberl ein Erfolg, "wenn wir uns jetzt relativ zügig aus diesen Tabellenregionen verabschieden, wo wir uns nicht so gerne sehen."

Saisonziel sei ein einstelliger Tabellenplatz. Eberl fügte mit Blick auf die Europa League und den DFB-Pokal an: "Wir haben ja auch noch zwei Pokalwettbewerbe, in denen wir so weit wie möglich kommen wollen. Da wollen wir schauen, ob wir die ganze Saison noch versüßen können."