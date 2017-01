RB Leipzig verleiht Torlos-Stürmer

Omer Damari wechselt auf Leihbasis zu Maccabi Haifa

RB Leipzig hat Omer Damari in dessen Heimat an den israelischen Erstligisten Maccabi Haifa verliehen. Dies teilte der Verein am Donnerstag per Twitter mit.

Der Nationalspieler war von August bis Dezember bereits an den Schwesterklub Red Bull New York verliehen. Bei den Leipzigern hat der 27-Jährige einen Vertrag bis Sommer 2018.

Nach seinem Wechsel zu den Sachsen im Januar 2015 erzielte Damari in elf Pflichtspielen keinen einzigen Treffer für seinen neuen Klub.