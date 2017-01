Sturms verbissene Suche nach Matić-Ersatz

Läuft Sturm-Sportchef Günter Kreissl bei den Transfers die Zeit davon?

Sturm Graz wirbelt derzeit den Transfermarkt kräftig durcheinander. Fast täglich werden neue Namen mit den Steirern in Verbindung gebracht. Dabei geht es vorwiegend um Ersatz für den zum FC København abgewanderten Uroš Matić. Der aktuelle Tabellendritte der Bundesliga lässt jedoch kaum in die Karten blicken und schweigt noch konsequent zu möglichen Neuzugängen.

Im Hintergrund laufen jedoch die Verhandlungen auf Hochtouren. Sportchef Günter Kreissl ist sichtlich gefordert, hält sich aber mit Aussagen sehr bedeckt. Trotzdem sickern Namen wie Michael Liendl, Konstantin Kerschbaumer und Thanos Petsos durch. Dazu gesellen sich noch Spekulationen rund um Christian Gartner, Raphael Dwamena, Stefan Nutz, Robert Gucher oder Boris Prokopič.

Bezüglich eines Transfers von Michael Liendl von 1860 München zu den Grazern ist Stillstand eingekehrt. Laut "sturmnetz.at" wies Spielerberater Markus Klimesch jegliche Möglichkeit eines Liendl-Transfers nach Graz zurück. Für ihn sei dies nur ein Gerücht. Bei Brentford-Legionär Konstantin Kerschbaumer soll es Interesse von Seiten der Grazer gegeben haben. Jedoch auch hier winkt Klimesch klar ab. Ex-Rapidler Thanos Petsos wird wohl seinen Vertrag bei Werder Bremen erfüllen, da er sich im Norden Deutschlands wohl fühle.

Neue Namen wie Christian Gartner (Fortuna Düsseldorf) oder Stefan Nutz (SV Ried) bringen deren Berater Thomas Böhm zunächst noch zum Lächeln. Auch hier bestehe bezüglich Deutschland-Legionär Gartner wenig Interesse, Nutz hingegen könnte für die Grazer interessant sein. Böhm bestätigt laut "sturmnetz.at" einen regen Kontakt mit Günter Kreissl.

Die zuletzt stark aufstrebenden Spieler Boris Prokopič (Altach) und Raphael Dwamena (Austria Lustenau) sind laut deren Berater bei Sturm kein Thema. Genauso wie Italien-Legionär Robert Gucher. Der Frosinone-Akteur soll mit einem Verein der Serie B in engem Kontakt stehen. Zudem strebt Manager Max Hagmayr einen Verbleib von Gucher in Italien an.

>> Aktenzeichen Robert Gucher ungelöst

Mit den Abgängen von Bright Edomwonyi (Çaykur Rizespor) und Uroš Matić (FC København) hat Sturm Graz zumindest finanziell für wichtige Impulse im Verein gesorgt. Sportlich muss der Aderlass durch Neuzugänge aber noch kompensiert werden.

Dazu gesellen sich jedoch Abwanderungsgerüchte rund um Marko Stanković und Roman Kienast. Stanković kam in der laufenden Saison nur sporadisch zum Einsatz, er liebäugelt offen mit einem Wechsel. Bei Kienast stehen die Zeichen auf Verbleib. Das "Angebot" des SKN St. Pölten stellte sich laut übereinstimmenden Vereins-Statements als Gerücht heraus.

