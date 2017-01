"King Kazu" hat auch mit 50 nicht genug

Kazuyoshi Miura hat noch viel vor in seiner Karriere

Kazuyoshi Miura, mit bald 50 Jahren der älteste aktive Profi, hat noch nicht ausgedient. Japans Fußballer der Jahre 1992 und 1993 hängt eine weitere Saison beim Yokohama FC in der zweithöchsten Liga an. Miura, der im Februar seinen 50. Geburtstag feiert, stürmte in seiner nunmehr 35-jährigen Profi-Laufbahn auf vier Kontinenten.

Nach Stationen in Brasilien bei u.a. Santos, Palmeiras und Coritiba, wechselte er Anfang 1991 in seine Heimat zu Verdy Kawasaki, danach spielte "King Kazu" auch in Europa für Genoa CFC und Dinamo Zagreb. Anschließend ging es erneut nach Japan und Australien.

Erst im Juni 2016 machte Miura wieder auf sich aufmerksam als er mit 49 Jahren bei der 1:2-Pleite von Yokohama gegen den FC Gifu den Ehrentreffer seiner Elf fixierte. Kurz nach seinem Torerfolg gab sich der erfolgsverwöhnte japanische Topstar kämpferisch: "Ich hätte in dieser Saison noch öfter treffen können und müssen." Der japanische Fußball-König Kazuyoshi Miura läuft und läuft - und denkt nicht an ein Karriereende.

apa/red