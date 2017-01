Ibrahimović: "Habe England erobert"

Dem "Eroberer" Zlatan fehlt nur noch der Premier-League-Titel

Zlatan Ibrahimović war noch nie für seine Bescheidenheit bekannt. Auch die neuesten Statements des United-Angreifers kommen gewohnt selbstbewusst daher.

"Ich habe kein individuelles Ziel, weil ich nach drei Monaten in England schon alle erreicht habe. Nachdem ich England erobert habe - hat es gerade einmal drei Monate gedauert", sagte Ibrahimović großspurig auf der Vereinsseite von Manchester United.

"Ich jage niemanden. Ich jage nur einen Titel - die Premier League. Das ist mein Ziel. Die individuellen Auszeichnungen kommen als Teil des Hauptziels. Sie sind nur ein individueller Bonus", fuhr der Schwede fort. Bei aller Selbstherrlichkeit lobte der 35-Jährige aber auch seine Mitspieler: "Wenn das Kollektiv funktioniert, funktioniert auch jeder Einzelne. Ich versuche der Mannschaft mit dem zu helfen, was ich am besten kann - Tore schießen. Solange mir das gelingt, kann ich dem Team helfen. Das Gleiche gilt für meine Mitspieler, die alles tun, um mir zu helfen."

"Der Trainer hat seine Basis gefunden"

Dem Spitzenspiel gegen Liverpool sieht der Stürmerstar zudem zuversichtlich entgegen. "Wir hatten unsere Höhen und Tiefen. Zuletzt haben wir uns stabilisiert und nur noch gewonnen. Der Trainer hat seine Basis gefunden, was nicht einfach ist, wenn du zu einer neuen Mannschaft kommst und versuchst deine Philosophie zu vermitteln", schwärmte die schwedische Ikone von José Mourinho.

Beflügelt von neun Siegen in Folge schickte "Ibrakadabra" auch noch eine Kampfansage an die gesamte Konkurrenz in der Premier League: "Wir können noch besser werden. In den letzten anderthalb Monate haben wir schon den richtigen Weg eingeschlagen. Wir warten jetzt auf die Ausrutscher der gegnerischen Teams und werden da sein. Die zweite Hälfte der Saison wird entscheidend. Ich weiß, was wir wollen und das werden wir zeigen."