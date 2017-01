Schieber schießt Hertha zum Testspielsieg

Julian Schieber erzielte das Tor des Tages

Hertha BSC hat den zweiten Test im Rahmen des Trainingslagers auf Mallorca gewonnen. Das Team von Trainer Pál Dárdai setzte sich am Donnerstag gegen den spanischen Drittligisten UD Poblense mit 1:0 (1:0) durch. Julian Schieber sorgte für den einzigen Treffer der Begegnung (14.).

Dárdai verzichtete auf zahlreiche Stammkräfte und gab einer Vielzahl von Nachwuchskräften eine Bewährungschance. Stammtorhüter Rune Jarstein wurde wegen leichter Oberschenkelprobleme erneut geschont.

Im Anschluss der Partie lieferten sich beide Mannschaften noch ein Duell vom Elfmeterpunkt. Und auch hier behielt der Bundesligist mit 5:3 die Oberhand.

Den ersten Test des Jahres hatte Hertha BSC am Mittwoch gegen den Zweitligisten RCD Mallorca im Elfmeterschießen gewonnen. Am Samstag kehren die Berliner in die Hauptstadt zurück, im ersten Pflichtspiel nach der Winterpause gastiert der Tabellendritte bei Bayer Leverkusen.

Hertha: Smarsch - Tezel, Brooks, Stark, Mittelstädt - Maier, Friede, Zografakis - Haraguchi, Allagui - Schieber