Real mit neuem Rekord ins Viertelfinale

Toni Kroos (li.) und Real Madrid stehen im Pokal-Viertelfinale

Sieg verpasst, Rekord geholt, Ticket in die nächste Runde gelöst: Nach einem spektakulären 3:3 gegen den FC Sevilla hat Real Madrid das Viertelfinale des spanischen Pokals erreicht.

⚽🏆👑 #RMCopa

¡Pasamos a cuartos de final de Copa del Rey tras vencer al @SevillaFC por 6-3 en el marcador agregado! #HalaMadrid pic.twitter.com/1s44ksIOfe — Real Madrid C. F. (@realmadrid) 12. Januar 2017

Aufgrund des 3:0-Erfolgs im Hinspiel setzten sich die Königlichen im Vergleich mit dem Tabellenzweiten der Primera División in der Addition letztlich souverän mit 6:3 durch. Dazu sicherte sich das Star-Ensemble, das ohne Cristiano Ronaldo antrat, den alleinigen spanischen Rekord von 40 ungeschlagenen Spielen in Folge.

Dabei ging der Abend für die Hauptstädter vor 36.943 Zuschauern im Estadio Ramón Sánchez Pizjuán denkbar schlecht los. Nach nur zehn Minuten köpfte der brasilianische Außenverteidiger Danilo eine Flanke unglücklich und für Keeper Kiko Casilla unhaltbar zum 0:1 in das eigene Netz. Madrid zog sich anschließend etwas zurück und war gegen sehr engagierte Gastgeber bemüht, den knappen Rückstand zu halten.

Mit der letzten nennenswerten Aktion vor der Pause hätte Toni Kroos mit einem Distanzschuss aus 16 Metern für den Ausgleich sorgen können, doch der stramme Schuss des Deutschen verfehlte den Kasten um Zentimeter.

Ramos und Benzema machen Comeback perfekt

Drei Minuten nach dem Wiederanpfiff beseitigten die Königlichen dann (fast) alle Zweifel am Weiterkommen. Nach einer Ecke für Sevilla konterte sich Marco Asensio im Alleingang zum 1:1. Die Andalusier gingen durch Neuzugang Stevan Jovetić zwar postwendend wieder in Führung (53.) und legten in der 77. Minute gar das 3:1 durch Iborra nach.

Aber Real fand erneut eine Antwort. Nach einem Foul an Casemiro verwandelte Sergio Ramos zunächst den fälligen Strafstoß zum 2:3 (83.), mit dem Schlusspfiff markierte der Franzose Karim Benzema nach einer feinen Einzelaktion sogar noch das 3:3.

Damit stehen die Königlichen neben dem FC Barcelona, Celta Vigo, Atlético Madrid, AD Alcorcón, CD Alavés, SD Eibar und Real Sociedad in der Runde der letzten Acht.