BVB: Watzke über eine Schmerzgrenze für Auba

Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke von Vizemeister Borussia Dortmund würde Starstürmer Pierre-Emerick Aubameyang bei einem unmoralischen Angebot trotz Vertrages bis 2020 wohl ziehen lassen.

"Im Fußball gibt es grundsätzlich und unabhängig von Namen immer Schmerzgrenzen", sagte Watzke in einem Interview mit der "Bild-Zeitung": "Aber wir beschäftigen uns mit dieser Frage überhaupt nicht."

Grundsätzlich verfolgt Watzke die Transfer-Gerüchte um Aubameyang, der derzeit beim Afrika-Cup weilt, völlig entspannt. "Weil ich nichts sehe, was sich aktuell anbahnt. Und wenn etwas kommt, was ihn komplett umhaut, dann werden wir das besprechen", sagte Watzke: "Aber auch dann ist es nicht zwingend so, dass er geht. Auba hat hier einen sehr langfristigen Vertrag."

Aubameyang war mit 16 Treffern der überragende Spieler der ersten Saisonhälfte. Zuletzt kamen Spekulationen auf, der chinesische Klub Shanghai SIPG locke den Gabuner mit einem Jahresgehalt von 41 Millionen Euro und biete dem BVB eine Ablöse von 150 Millionen Euro. Auch Real Madrid wird immer wieder ein Interesse an dem schnellen Angreifer nachgesagt. "Das Thema gibt es ja schon zwei, drei Jahre, und er ist immer noch hier", sagte Watzke: "Ich habe das ja schon bei Marco Reus erlebt. Der war auch schon überall auf der Welt - und ist immer noch hier."

Außerdem sei der BVB im Europa-Ranking an siebter Stelle, betonte der 57-Jährige. "Und wir haben in den vergangenen vier Jahren zweimal eine Gruppenphase vor Real Madrid gewonnen, was nicht vielen Klubs gelingt. Ich glaube nicht, dass es viele Vereine gibt zu denen Auba überhaupt hingehen will."

Wie steht's um Weidenfeller und Dembélé?

Neben seinen Worten zum Top-Torjäger äußerte sich Watzke auch zu anderen Personalien: Dass Roman Weidenfeller vor der Winterpause bei einigen Gegentreffern nicht glücklich aussah, will der Geschäftsführer gar nicht zu hoch hängen. "Mein Gott, das ist doch völlig normal. Er hatte eben nicht die Wettkampf-Praxis wie sie Roman Bürki besaß. Aber das darf nicht überbewertet werden. Roman ist ein toller Torhüter!" Über eine Vertragsverlängerung wollen die beiden Partien in Ruhe sprechen, "und nicht über die Medien", wie Watzke betonte.

Ousmane Dembélé hingegen besitzt noch einen Vertrag bis 2021 und trumpft seit seinem Wechsel zum BVB im Sommer stark auf. Watzke versuchte jedoch, die Euphorie, die rund um den erst 19-Jährigen herrscht, ein wenig zu dämpfen. "Dass er ein Roh-Diamant ist, war uns klar. Der Junge hat unfassbares Potenzial. Aber man darf ihn auch nicht mit Erwartungen überfrachten."

Götze? "In der BVB-Familie angekommen"

Der Dortmund-Boss ist sich zudem sicher, dass auch Mario Götze in der Rückrunde durchstarten wird. "Es gibt kaum einen Spieler, der so professionell wie Mario arbeitet. Egal, ob Ernährung oder Training, das ist alles top", lobte Watzke und fügte hinzu: "Er hat nur ein bisschen Eingewöhnungsphase gebraucht. Ich bin mit ihm zufrieden."

Dass er eine Leistungssteigerung vom Rückkehrer erwarte, sei aber auch selbsverständlich: "Wir wissen alle, dass da noch ein wenig Luft nach oben ist. Mario hat unfassbares Potenzial, das in ihm schlummert." Watzke freue sich jedenfalls über jedes Training und jedes Spiel, das er mit ihm sehe.

Auch den Dortmund-Fans soll es nach Aussagen des Geschäftsführers nicht anders gehen. "Einige hatten ja Zweifel, ob die Rückkehr die richtige Entscheidung war. Ich kann nur sagen, dass ich sehr, sehr glücklich bin, dass er wieder bei uns ist", betonte der 57-Jährige: "Er ist komplett in der BVB-Familie angekommen." Zweifel an der Rückholaktion habe er definitiv "keine Sekunde" gehabt: "Weil ich weiß, dass beim BVB am Ende immer zusammengehalten wird."