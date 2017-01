Chelsea-Sorgenkind auf dem Weg nach Paris?

In London bislang nicht glücklich geworden: Michy Batshuayi

In direkter Konkurrenz zu Diego Costa zu stehen, fällt dieser Tage keinem Spieler leicht. Der Angreifer des englischen Tabellenführers FC Chelsea trifft nach Belieben und genießt das uneingeschränkte Vertrauen seines Trainers Antonio Conte. Ein frustrierter Mitbewerber könnte nun die Flucht ergreifen.

Die Rede ist von Michy Batshuayi, 23-jähriger Nationalspieler Belgiens, der vor der Saison für knapp 40 Millionen Euro von Olympique Marseille zu den Blues gewechselt war. Nach gerade einmal zwölf Premier-League-Einsätzen (ein Tor) könnte die Liaison bereits wieder enden.

Einem Bericht der französischen "L'Équipe" zufolge soll nämlich niemand geringeres als Paris Saint-Germain um die Dienste des derzeit unzufriedenen Stürmers werben. Der Ligue-1-Serienmeister sucht händeringend nach einem schnellen, durchsetzungsstarken Knipser, der Superstar Edinson Cavani entlasten kann. Batshuayi kennt die Liga aus seiner Zeit bei "OM" und könnte mit Paris zudem in der Champions League spielen.

Fraglich bleibt derweil, welche Summe PSG für einen Transfer des Belgiers, der in London bis 2021 unter Vertrag steht, berappen müsste. Zudem soll Chelseas Stadtrivale West Ham großes Interesse zeigen, Batshuayi auszuleihen. Noch wehrt sich Coach Conte gegen einen Abgang des Sorgenkindes: "Er ist ein neuer Spieler und ein Abgang auf Leihbasis zum jetzigen Zeitpunkt wäre eine Bankrotterklärung für den Klub", so der Italiener vor wenigen Wochen. Doch was, wenn Paris ernst macht?