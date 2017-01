Vorschau: Showdown in Old Trafford

Im Old Trafford wartet eine schwere Aufgabe auf Jürgen Klopp und seine Liverpooler

Nach den Pokalwettbewerben unter der Woche geht in Spanien, England und Italien der Titelkampf weiter. Viele Teams müssen dabei auf Top-Stars verzichten, denn in Gabun ertönt der Anpfiff zum Afrika-Cup.

Samstag

Los geht’s im Liberty Stadium, wenn der FC Arsenal bei Swansea City gastiert. Die abstiegsbedrohten Schwäne kämpfen im Tabellenkeller um jeden Zähler, doch auch beim Champions-League-Teilnehmer aus London sieht es nicht anders aus. Im Rennen um die Königsklasse hinkt der Klub derzeit auf Platz fünf den eigenen Ansprüchen hinterher, drei Zähler sind für Özil & Co. in Wales ein Muss. An der Seitenlinie feiert bei der Heimelf ein alter Bekannter aus der Bundesliga sein Debüt: Ex-Bayern Co-Trainer Paul Clement verließ im Winter die Säbener Straße, um Swansea nun als Cheftrainer vor dem Abstieg zu bewahren.

Punktet Paul Clement gleich im ersten Spiel? Swansea City – Arsenal FC

Nahezu zeitgleich rollt der Ball in Katalonien. Der zuletzt etwas gehemmt spielende FC Barcelona empfängt um 16:15 Uhr UD Las Palmas aus dem Urlaubsparadies Gran Canaria. Im neuen Jahr scheint Barça den großen Rivalen Real Madrid immer mehr aus den Augen zu verlieren. Gegen Villarreal CF setzte es am vergangenen Wochenende nur ein mageres 1:1. Auch im Pokal hatte das Team von Luis Enrique einige Mühe gegen Athletic Bilbao. Lediglich Lionel Messi ist wie gewohnt in Topform: In den letzten drei Partien versenkte La Pulga jeweils einen Freistoß direkt.

Finden Messi, Neymar & Co. zurück in die Spur? FC Barcelona – UD Las Palmas

Ertönt im Camp Nou der Halbzeitpfiff, startet in Gabun der Afrika Cup. Dortmunds Pierre-Emerick Aubameyang kämpft mit seinem Heimatland im Eröffnungsspiel ab 17 Uhr im Stade d'Angondjé gegen Guinea-Bissau gleich um die ersten drei Punkte. Fortan steigen zwei Gruppenpartien pro Tag, jeweils um 17 Uhr und 20 Uhr. Titelverteidiger Elfenbeinküste startet Montag in das Turnier.

Gelingt Gabun ein erfolgreicher Start? Gabun – Guinea-Bissau

Direkt im Anschluss sorgt in England das Topspiel des Tages für Spannung. Der amtierende Meister Leicester City fordert mit dem FC Chelsea den derzeitigen Titelaspiranten Nummer Eins. Der frischgebackene Welttrainer Claudio Ranieri versucht weiterhin, die Foxes von der Abstiegszone fernzuhalten, während sein Gegenüber Antonio Conte die Distanz zum ärgsten Verfolger aus Liverpool wahren will. Das Hinspiel gewannen die Blues klar und deutlich mit 3:0.

Gelingt dem Meister die Revanche? Leicester City - Chelsea FC

Sonntag

Ist das Mittagessen am Sonntag halbwegs verdaut, ist auf der Insel wieder Action angesagt. Pep Guardiola reist mit Manchester City nach Liverpool zum FC Everton. Im Goodisson Park kommt es um 14:30 Uhr dabei zum Duell der Torjäger Romelu Lukaku und Kun Agüero. Je elf Treffer haben die beiden Angreifer bereits auf dem Konto.

Wer schießt sein Team zum Sieg – der Belgier oder der Argentinier? Everton FC – Manchester City

Ein wahrer Leckerbissen steigt passend zur Teatime um 17 Uhr. Während Everton ManCity empfängt, kämpfen ihre jeweiligen Lokal-Rivalen Manchester United und Liverpool FC im altehrwürdigen Old Trafford um drei Punkte. The Special One empfängt The Normal One, das Hass-Duell der beiden erfolgreichsten britischen Klubs erhöht den Herzschlag auf der Insel. Im Hinspiel mussten sich die Anhänger mit einem 0:0 zufrieden geben, nun hoffen die Fans auf mehr Offensivpower. Jürgen Klopp muss dabei auf seinen Toptorjäger Sadio Mané verzichten: Der Senegalese weilt mit seinem Heimatland in Gabun beim Afrika Cup. José Mourinho kann dagegen nahezu aus dem vollen Schöpfen und will den zehnten Pflichtspielsieg in Folge einfahren.

Wer behält im Old Trafford die Oberhand? Manchester United – Liverpool FC

Zum Wochenendausklang empfängt der AC Florenz in der Serie A Ligaprimus Juventus Turin. Das Spiel des kommenden Europa-League-Gegners von Borussia Mönchengladbach gegen die Alte Dame startet um 20:45 Uhr. Auf die Männer von Paulo Sousa wartet dabei ein hartes Stück Arbeit. Keine der letzten fünf Partien konnten die Violetten gegen die Bianconeri gewinnen. Schlimmer noch: Gonzalo Higuaín scheint derzeit nicht zu stoppen. Der Superstar traf bereits zwölfmal, am vergangenen Wochenende netzte er gegen Bologna sogar doppelt.

Geht Higuaíns Jagd auf die Torjägerkrone weiter? AFC Fiorentina – Juventus Turin

Parallel heißt es für Higuains Ex-Klub Real: Aller guten Dinge sind drei. Nach zwei Pokalfights gegen den FC Sevilla treten die Königlichen nun zum dritten Mal binnen kürzester Zeit gegen die Andalusier an. Mit dem 3:0-Sieg im Hinspiel und dem 3:3 unter der Woche stehen die Männer von Zinédine Zidane nun bei 40 Pflichtspielen in Folge ohne Niederlage – neuer spanischer Rekord! Zudem steht dem französischen Coach am Sonntag ein ausgeruhter Cristiano Ronaldo zur Verfügung, nachdem dem Weltfußballer unter der Woche eine Pause gegönnt worden war.

Bricht Sevilla Reals Rekordserie? FC Sevilla – Real Madrid