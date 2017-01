Gerhardt: "Will mich für den DFB anbieten"

Wolfsburgs Yannick Gerhardt (l.) würde gerne wieder in der Löw-Elf spielen

Yannick Gerhardt würde im Sommer lieber am Confed Cup in Russland als an der U21-EM in Polen teilnehmen. Mit dem VfL Wolfsburg verfolgt der Mittelfeldspieler derweil bescheidene Ziele.

"Beide Turnier haben ihren Reiz, aber wenn die A-Nationalelf wieder anklopfen sollte, wäre das schon ein bisschen schöner", sagte der Defensivspieler vom VfL Wolfsburg im Interview der "Wolfsburger Allgemeinen Zeitung". Der 22-Jährige spielte bislang einmal für die A-Elf des DFB, wäre im Sommer aber auch noch für die U21 spielberechtigt.

Für das kommende Jahr hat der Ex-Kölner zudem gute Vorsätze gefasst. "Ich möchte wieder so viele Spiele wie möglich machen, ich möchte mich als Linksverteidiger weiterentwickeln. Auf dieser Position kann ich mich langfristig auch für den DFB anbieten. Früher war das Mittelfeld-Zentrum meine Lieblingsposition. Aber wenn du auf einer anderen Position Nationalspieler wirst, gehen dir die Argumente aus", verriet der Youngster, der sich mittlerweile mit der neuen Rolle "gut angefreundet" hat.

"Müssen den Abstiegskampf weiterhin sehr ernst nehmen"

Die Lage beim VfL sieht der Mittelfeldmotor kritischer als viele andere im Klub. "Wir müssen den Abstiegskampf weiterhin sehr ernst nehmen", mahnte Gerhardt nach dem Trainingslager im spanischen La Manga. Dort hatten sich zuletzt fast alle Kollegen optimistischer geäußert. "Wir werden in der Rückrunde besser sein", hatte Nationalstürmer Mario Gomez versprochen.

Gerhardt konkretisierte die Zielsetzung: "Wichtig wird sein, dass wir als Team funktionieren und gleich die ersten beiden Heimspiele gewinnen, denn im alten Jahr haben wir lange gebraucht, bis wir die ersten drei Punkte zu Hause geholt haben. Natürlich haben die letzten beiden Siege vor der Winterpause uns Auftrieb und Selbstvertrauen gegeben. Aber es ist noch viel zu früh zu sagen, dass wir durchmarschieren werden."

Nach 16 Spielen ist der VfL bislang nur Tabellen-13. und hinkt den hohen Erwartungen deutlich hinterher.