Medien: Bayern zieht Coman-Klausel

Kingsley Coman (l.) scheint in München endgültig heimisch zu werden

Zuletzt kam Kingsley Coman in München nur noch selten zum Zug. Immer wieder warfen den Youngster Verletzungen zurück. Dennoch hat sich der Rekordmeister angeblich für ein dauerhaftes Engagement des Franzosen entschieden.

Wie die renommierte italienische Sportzeitung "Gazetta Dello Sport" berichtet, hat Bayern München die 21 Millionen Euro umfassende Klausel für eine Weiterverpflichtung des Stürmers gezogen. Bisher spielte Coman offiziell auf Leihbasis für die Münchner. Der Zeitung zur Folge wurden die Verantwortlichen von Stammverein Juventus schon in Kenntnis gesetzt.

Die Frist zur Ziehung der Klausel wäre im April ausgelaufen. Die zweijährige Leihe von 2015 bis 2017 hatte den FCB bereits eine Summe von knapp sieben Millionen Euro gekostet.

Vom Verletzungspech verfolgt

Im Anschluss an seine erste starke Saison im Bayern-Dress hatte Coman immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen. Zuletzt wurde in den Medien vermehrt über die Zukunft des Außenbahnspielers spekuliert. An der Säbener Straße scheint man aber von der Leistungsfähigkeit des elffachen französischen Nationalspielers überzeugt.

Auf lange Sicht könnte der 20-Jährige in die großen Fußstapfen der legendären Flügelzange aus Franck Ribery (33) und Arjen Robben (32) treten.