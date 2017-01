Badstuber-Vorstellung: "Gewinnen ist normal"

Holger Badstuber bei seiner Präsentation auf Schalke

Holger Badstuber und Guido Burgstaller wurden am Freitag offiziell auf Schalke vorgestellt. Beide Neuzugänge freuen sich auf ihre neue Aufgabe. Besonders Badstuber will im Revier einen Neustart einläuten.

"Ich will hier angreifen und mit den neuen Teamkollegen Erfolg haben", sagte Badstuber bei seiner Präsentation am Freitagmittag: "Ich habe mich mit voller Überzeugung für Schalke entschieden." Der Europa-League-Teilnehmer leiht den Innenverteidiger bis zum Saisonende von den Münchnern aus.

"Ich bin topfit! Trainiere seit vier Monaten voll mit, habe kein Training verpasst und bin guter Dinge", zeigte sich der 27-Jährige, der auf Schalke einen Neuanfag wagen möchte, selbstbewusst: "Ich will ein neuer Badstuber werden! Ich habe mich verändert, das alte wird es nicht mehr geben."

#Badstuber: Am häufigsten begegnete mir das 'GLÜCK AUF', als die Leute mich nach Gelsenkirchen verabschiedet haben. #S04 pic.twitter.com/We0xyeKJPD — FC Schalke 04 (@s04) 13. Januar 2017

Zudem will der Abwehrspieler auch das Münchner "Sieger-Gen" im Revier etablieren. "Ich bin mit Druck aufgewachsen. Für mich ist gewinnen normal. Europa ist etwas, das man hier immer erreichen will und in gewisser Art und Weise auch muss", gab Badstuber klare Ziele vor.

Burgstaller: "Weiß, wo das Tor steht"

Auch der österreichische Torjäger Guido Burgstaller wurde am Freitag der Presse präsentiert. Burgstaller kommt vom 1. FC Nürnberg und unterschrieb einen Vertrag bis Sommer 2020. "Ich finde den Klub einfach toll. Ich habe viel von der Stimmung in der Arena mitbekommen. Ich freue mich riesig", sagte er: "Ich habe bewiesen, dass ich weiß, wo das Tor steht."

Dennoch äußerte sich der der 27-Jährige, der in 16 Zweitliga-Spielen 14 Tore erzielte vorerst zurückhaltend: "Es wird sicher Zeit brauchen. Die erste Liga hat ein anderes Niveau. Ich hoffe, dass es so schnell wie möglich geht."