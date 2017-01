Invasion in Leipzig: The Rangers are back!

Die Rangers-Fans reisen in Scharen nach Leipzig

Schotten-Sturm auf Leipzig: Bis zu 8000 Fans der Glasgow Rangers werden am Sonntag zum Testspiel bei RB erwartet. Es mussten Sonderflüge eingesetzt werden.

Die schottische Presse schürte vorab die Lust auf Leipzig, stellte Stadt und Stadion vor und informierte über die Bierpreise. Die Glasgow Rangers fiebern dem Testspiel am Sonntag bei RB Leipzig entgegen. Bis zu 8000 Anhänger von der Insel drängen in die Messestadt und ermöglichen dem Bundesligisten einen Vorgeschmack auf den Europapokal.

Nach Insolvenz und Zwangsabstieg in die vierte Liga hat der 54-malige schottische Meister auch selbst die Rückkehr ins internationale Geschäft vor Augen. "The Gers" liegen in der Liga hinter ihrem Dauerrivalen Celtic auf Platz zwei, der zur Teilnahme an der Qualifikation zur Europa League berechtigt. Die Durststrecke nach fünfjähriger Abstinenz in Europa neigt sich dem Ende zu.

"Wir werden eine phänomenale Unterstützung in Deutschland haben", kündigte Rangers-Trainer Warburton an und war sich vor dem Abstecher nach Sachsen sicher: "Die Fans sehnen sich nach europäischem Fußball. Den wieder zu spielen, wollen wir in dieser Saison erreichen."

Burke im Fokus

Um dem Ansturm der feierfreudigen Fans Herr zu werden, wurden sogar Sondermaschinen eingesetzt. Bereits für Samstag werden Anhänger der "Teddy Bears" erwartet, die bekanntlich dem Gaststättengewerbe ihrer Zielorte immer einen guten Umsatz garantieren.

Großes Interesse dürften die schottischen Fans auch am Auftritt ihres Landsmannes Oliver Burke haben. Der dreimalige A-Nationalspieler war zu Beginn der Saison von Nottingham Forest nach Sachsen gewechselt, seine Begeisterung für den Gegner vom Sonntag hält sich aber in Grenzen.

"Glasgow Rangers ist einer der bekanntesten Vereine Schottlands. Eine besondere Beziehung habe ich zu dem Klub aber nicht, auch weil ich als Kind sehr früh nach England gewechselt bin", gab der Offensivspieler in der "Bild"-Zeitung zu.