Bayern: Ex-Profis werden Markenbotschafter

Giovane Élber ist neuer Markenbotschafter des FC Bayern

Die Ex-Profis Giovane Èlber, Bixente Lizarazu und Hasan Salihamidžić sind die neuen Markenbotschafter des FC Bayern München.

"Sie sind bei unseren Anhängern extrem beliebt und echte Identifikationsfiguren", sagte Marketing-Vorstand Andreas Jung über die Champions-League-Sieger von 2001.

Das namhafte Trio soll den FC Bayern künftig neben Paul Breitner repräsentieren und helfen, die Marke FC Bayern im In- und Ausland zu stärken. Er freue sich darauf, sagte Lizararzu, "überall in der Welt erzählen zu können, was diesen Klub so einzigartig macht und was der FC Bayern für mich und Millionen Menschen bedeutet".