Draxler vor Comeback bei PSG

Steht vor seiner Ligue-1-Premiere: Julian Draxler

Die Premiere in der Ligue 1 winkt: Julian Draxler steht nach seiner kurzen Verletzungspause bei seinem neuen Klub Paris Saint-Germain vor der Rückkehr.

"Er ist bereit nach seiner kleinen Verletzung", erklärte PSG-Trainer Unai Emery. "Er hat heute gut trainiert, er hat gestern gut trainiert, er ist bereit, in der Partie morgen zu beginnen."

Der französische Serienmeister tritt in der Liga am Samstag beim Tabellensiebten Stade Rennes an. Draxler hatte nach seinem Wechsel vom VfL Wolfsburg nach Paris vor knapp einer Woche im Pokal sein Pflichtspiel-Debüt gegeben und sogleich einen Treffer erzielt. Unter der Woche im Ligapokal fehlte er dann mit Oberschenkelproblemen.