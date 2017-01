Fast fix: Holland-Talent im Anflug auf Mainz

Verstärkt die Mainzer Offensive: Gervane Kastaneer

Nach dem überraschenden Abgang von Yunus Mallı steht Mainz 05 wohl kurz vor der Verpflichtung eines neuen Stürmers. Die Scouts des Bundesligisten sollen in der niederländischen Eredivisie fündig geworden sein.

Wie der "kicker" und das niederländische Onlineportal "Telesport" übereinstimmend berichten, steht Gervane Kastaneer von ADO Den Haag vor der Unterschrift in Mainz. Der 20-Jährige wäre wohl relativ günstig zu haben: Angeblich wird eine Ablösesumme in Höhe von rund einer Million Euro fällig.

"Das ist für ihn die einmalige Gelegenheit, Bundesliga zu spielen. Und für Den Haag, Geld zu verdienen. Wenn es zu einer Einigung kommt, ist Kastaneer weg", befeuerte ADO-Trainer Željko Petrović die Wechselgerüchte um den Youngster, der in Mainz zunächst in der 3. Liga für die U23 Spielpraxis sammeln und so an den Bundesliga-Betrieb herangeführt werden könnte.

In der laufenden Saison kam Kastaneer bislang in 13 Ligaspielen zum Einsatz. Dabei konnte sich der Torjäger, dessen robuste Statur an 05-Angreifer Jhon Córdoba erinnert, dreimal in die Torschützenliste eintragen. Auch in der U21 der Niederlande sammelte die Offensivkraft bereits Spielminuten.