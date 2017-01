Schalke-Abschied: Giefer zieht's nach England

Auf dem Weg nach England: Fabian Giefer

Jede Menge los in Gelsenkirchen: Nach den spektakulären Transfers von Holger Badstuber und Guido Burgstaller steht beim FC Schalke 04 nun ein Abgang bevor.

Wie die "Sport Bild" meldet, verlässt Ersatzkeeper Fabian Giefer die Königsblauen und schließt sich - vorerst leihweise - dem englischen Zweitligisten Bristol City an. Dort würde der 26-Jährige auf seinen Landsmann Jens Hegeler treffen, der erst kürzlich aus Berlin zu den "Robins" gewechselt war.

Giefer steht seit 2014 auf Schalke unter Vertrag, zuvor hütete er den Kasten von Fortuna Düsseldorf. An Stammtorwart Ralf Fährmann kam der 1,96-Meter-Mann allerdings nie vorbei.

In der laufenden Spielzeit durfte Giefer, dessen Kontrakt bei den Knappen im Sommer 2018 ausläuft, immerhin einmal in der Europa League beim bedeutungslosen 0:2 in Salzburg mitwirken.