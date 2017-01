Robert Gucher hat einen neuen Verein

Robert Gucher verabschiedet sich von Frosinone

Robert Gucher verabschiedet sich nach fünf Jahren von Frosinone. Der Italien-Legionär ist bei der Suche nach einem neuen Arbeitgeber nach langem Hin und Her nun doch fündig geworden. Laut einem Bericht der Sportzeitung "Corriere dello Sport" vom Freitag wechselt der 25-Jährige innerhalb der Serie B zu Vicenza.

Der Mittelfeldspieler entschied sich zum Wechsel, nachdem er in dieser Saison bei Frosinone lediglich viermal zum Einsatz gekommen war. In den vergangenen zwei Monaten hatte Gucher überhaupt nicht gespielt.

Für den Steirer gab es mehrere Angebote: Frosinone-Präsident Maurizio Stirpe hatte zu einem Wechsel zu Avellino gedrängt, zu dessen Präsidenten er gute Beziehungen hat. Gucher bevorzugte jedoch den Wechsel nach Vicenza.

Schon 2008 war er als 18-Jähriger erstmals von Frosinone unter Vertrag genommen worden. 2010 wurde er an Genoa, ein Jahr später an Kapfenberg verliehen. Seit 2012 war er für Frosinone im Einsatz, in der Saison 2015/16 auch in der Serie A. Zudem holte ihn ÖFB-Teamchef Marcel Koller im November 2015 beim Trainingslager in Alicante und für das Länderspiel gegen die Schweiz auch in seinen Teamkader. Bei der 1:2-Heimniederlage am 17. November 2015 blieb Gucher jedoch ohne Einsatz.

