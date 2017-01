Bayern ohne Robben zum Telekom Cup

Pausiert beim Vorbereitungsturnier in Düsseldorf: Arjen Robben

Bayern München muss bei seiner Rückrunden-Generalprobe auf Arjen Robben verzichten.

Der 32 Jahre alte Niederländer muss am Samstag beim Telekom Cup in Düsseldorf wegen einer Erkältung passen, die er sich im Anschluss an das Trainingslager in Doha/Katar zugezogen hat. Zudem fehlen Coach Carlo Ancelotti die verletzten Thiago und Jérôme Boateng sowie Kingsley Coman (Trainingsrückstand) und Ersatzkeeper Sven Ulreich.

Der deutsche Rekordmeister trifft beim Blitzturnier zunächst auf Gastgeber Fortuna Düsseldorf. Bei einem Sieg würde es im Finale gegen die Liga-Konkurrenten Borussia Mönchengladbach oder FSV Mainz 05 gehen, die das zweite Halbfinale bestreiten.

"Wir wollen dort guten Fußball zeigen, weil es ein wichtiger Test für uns ist", erklärte Ancelotti, der in den zwei Spielen über jeweils 45 Minuten die Möglichkeit hat, ein letztes Mal vor dem Bundesligastart am 20. Januar beim SC Freiburg zu experimentieren. Der Telekom Cup wird zum achten Mal ausgetragen. Die Münchner haben das Turnier bislang ebenso wie der Hamburger SV zweimal gewonnen.