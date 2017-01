Auch Admira Wacker trainiert in Spanien

Die Admira freut sich in der 10. Runde über drei Punkte gegen Schlusslicht Mattersburg. Die Entscheidung fiel durch ein Eigentor der Gäste.

Admira Wacker wird das Winter-Trainingslager in Spanien abhalten. Die Südstädter bereiten sich von 25. Jänner bis 3. Februar in Málaga auf die Bundesliga-Frühjahrssaison vor. Damit hat Spanien die Türkei als Trainingslager-Hotspot endgültig abgelöst. Gleich fünf Vereine aus dem Oberhaus bereiten sich heuer dort vor, während es kein einziges türkisches Camp eines österreichischen Topvereins gibt.

Neben Admira Wacker (mit Logie im Hotel H10 Estepona Palace), sind das auch Winterkönig Altach (20. bis 27. Jänner im Hotel Oliva Nova), Herbstmeister Sturm Graz (26. Jänner bis 4. Februar an gleicher Stelle), Rekordmeister Rapid (22. bis 29. Jänner in Benidorm) und Ried (26. Jänner bis 2. Februar in Murcia).

In Portugal sind mit der Wiener Austria (20. bis 28. Jänner in Alcantarilha) und Schlusslicht Mattersburg (23. Jänner bis 2. Februar in Faro) zwei Teams vertreten. Titelverteidiger Salzburg trainiert in Dubai (22. bis 31. Jänner), der WAC auf Malta (20. bis 29. Jänner) und Aufsteiger SKN St. Pölten in Medulin in Kroatien (21. bis 31. Jänner).

