Klopp: "...dieser Kader ist zu stark"

Jürgen Klopp hält sich Wintertransfers noch offen

Jürgen Klopp vom FC Liverpool hat erneut bekräftigt, trotz angespannter Personallage keine vorschnellen Transfers abwickeln zu wollen. Der Teammanager kann sich auch eine Wechselperiode ganz ohne neue Einkäufe vorstellen.

Durch die längere Verletzungspause von Philippe Coutinho, der erst am Mittwoch im Spiel gegen den FC Southampton seine Rückkehr feierte, und den zum Afrika-Cup abgestellten Sadio Mané kommen bei den Reds immer wieder Spekulationen auf, der FC Liverpool suche kurzfristig nach neuen Spielern vor allem für die Offensivabteilung.

Gegenüber dem englischen Sender "Sky Sports" sprach Teammanager Jürgen Klopp nun noch einmal Klartext: "Wenn ihr uns sagt, der richtige Spieler für uns ist jetzt verfügbar, würden wir wohl was machen. Aber ich bin zu 100 Prozent davon überzeugt, man sollte Dinge im Winter nur machen, wenn man sie im Sommer auch genauso machen würde. Alles andere löst keine Probleme, es schafft nur neue."

Klopp: "Brauchen Spieler, die uns besser machen"

Vor dem wichtigen Premier-League-Knallerspiel gegen Manchester United sind die LFC-Verantwortlichen bemüht, nach zuletzt mageren Resultaten wieder für positive Momente zu sorgen. Und das will der Ex-Dortmund-Trainer Klopp vor allem mit seinem bekannten Personal angehen. Für ihn steht fest: "Wir können uns nicht irgendeinen Spieler holen. Dieses Team ist zu stark, dieser Kader ist zu stark. Wir brauchen wenn dann Spieler, die uns auch besser machen. Natürlich hat man manchmal in der Saison schwierigere Phasen. Wir sind von Verletzungen nicht gerade verschont worden. Wichtige Spieler sind in den falschen Momenten ausgefallen. Das hat nicht gerade geholfen."

Dennoch gab sich der 49-Jährige zuversichtlich, mit bewährtem Personal weiter um die lang ersehnte Rückkehr in die Champions League spielen zu können.