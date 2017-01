Abschied wohl durch: Hunt vor Türkei-Wechsel

Aaron Hunt wird den Hamburger SV wohl in Kürze verlassen

Aaron Hunt und der Hamburger SV werden wohl schon in Kürze getrennte Wege gehen. Ein Abnehmer für den Offensivmann soll mittlerweile gefunden worden sein.

Schon beim letzten Testspiel der Hanseaten gegen den chinesischen Verein Henan Jianye stand der 28-Jährige nicht mehr im Aufgebot. Hintergrund: Die HSV-Verantwortlichen um Trainer Markus Gisdol wollten wohl keine Verletzung bei Aaron Hunt riskieren, der bereits seit Längerem auf dem Absprung aus Hamburg steht.

Nach Informationen der "Hamburger Morgenpost" soll der Ex-Nationalspieler noch in den kommenden Tagen in die Türkei verkauft werden. Konkret soll es zum Erstligisten Trabzonspor gehen, mit dem sich der abstiegsgefährdete Bundesligist wohl in fortgeschrittenen Verhandlungen befindet. Vertraglich ist Hunt noch bis 2018 an den Bundesligadino gebunden.

Bei den Rothosen kam Aaron Hunt unter Markus Gisdol nicht mehr richtig zum Zuge und spielt in den Planungen des HSV-Trainers keine Rolle mehr. In dieser Spielzeit brachte es Hunt gerade einmal auf fünf Startelfeinsätze, zuletzt wurde er nur noch als Einwechselspieler berücksichtigt.

Der Ex-Bremer kickt seit der Saison 2015/2016 für den Hamburger SV, traf in insgesamt 30 Bundesligaspielen aber nur einmal.