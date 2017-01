Burgstaller wie Müller? "Das ehrt mich"

Guido Burgstaller scheut den Vergleich mit Thomas Müller

Guido Burgstaller wechselte vor wenigen Tagen für 1,5 Millionen Euro vom 1. FC Nürnberg aus der 2. Bundesliga zum FC Schalke 04. Vor seinem möglichen Debüt in der kommenden Woche übte sich der 27-Jährige in Bescheidenheit und scheute Vergleiche mit Thomas Müller.

"Ich stehe da, wo ein Stürmer stehen muss", erklärte der Österreicher gegenüber dem Redaktionsverbund "derwesten.de": "Und ich muss manchmal nicht lange nachdenken, weil ich ganz gut mit beiden Füßen schießen kann." Die Parallelen zu "Raumdeuter" Thomas Müller scheinen unübersehbar. Deswegen wird der Angreifer in seiner Heimat häufig mit dem Weltmeister verglichen, wogegen er sich nun jedoch wehrte. "Thomas Müller ist ein Weltklassespieler", sagte er bescheiden: "Mit ihm möchte ich mich nicht vergleichen. Das ehrt mich zwar, aber ich komme aus der zweiten Liga."

Umso dankbarer war Burgstaller für das Angebot des FC Schalke in der Winterpause. "Es ist nicht selbstverständlich, dass so ein großer Verein wie Schalke anruft und mich verpflichten will", meinte er und freut sich auf das deutsche Oberhaus: "Das Niveau dort ist schon etwas anders." Dennoch bringt der Nationalspieler die nötigen Voraussetzungen mit, um in der Bundesliga zu bestehen. Immerhin erzielte er alleine in der ersten Saisonhälfte für Nürnberg satte 14 Tore in 16 Spielen - eine deutliche Warnung an alle gegnerischen Abwehrreihen in der Bundesliga.