Hoeneß über Knastalltag: "Es gab Provokationen"

Uli Hoeneß ist mittlerweile wieder Präsident des FC Bayern München

Bayern Münchens Präsident Uli Hoeneß hat noch einmal Einblicke in das Alltagsleben während seiner Haftstrafe gewährt. Die Zeit war schwierig, habe ihm aber auch geholfen.

Gegenüber der Schweizer Zeitung "Tagesanzeiger" erzählte der verurteilte Steuersünder, wie schwer es ihm in der Justizvollzugsanstalt Landsberg mitunter gemacht wurde: "Es gab Provokationen von anderen Gefangenen, Provokationen im Alltag. Da musste ich ruhig bleiben. Ein böses Wort, das ich mir in Freiheit vielleicht hätte erlauben können, musste ich verkneifen. Ich wäre sonst Gefahr gelaufen, aufzufallen. Und mit schlechten Berichten in deinem Bogen gibt es keine vorzeitige Entlassung." Der Bayern-Boss wurde im Februar 2016 wegen guter Führung zur halben Haftzeit vorzeitig entlassen und verbüßt seine restliche Strafe auf Bewährung.

Vor allem die Tatsache, dass Mithäftlinge immer wieder heimliche Fotos von Hoeneß innerhalb der Gefängnismauern machen wollten, belastete den heute 65-Jährigen: "Es wurde versucht, mit reingeschmuggelten Handys Bilder von mir zu machen, um sie dann für sehr viel Geld zu verkaufen. Es war hart zu erfahren, dass Leute, mit denen ich zuvor Karten gespielt hatte, probierten, mich unter der Dusche oder sonst wo zu fotografieren. Es war nicht einfach, in solchen Momenten ruhig zu bleiben."

Hoeneß: "Zeitungen wussten, wie teuer es werden würde"

Dass es keines dieser Bilder bisher in die Öffentlichkeit geschafft haben, ist für den jahrzehntelangen Bayern-Manager kein Zufall: "Die Zeitungen wussten, wie teuer es für sie würde, wenn sie darauf eingehen würden."

Uli Hoeneß berichtete außerdem davon, dass er währen seiner 14 Monate Gefängnisaufenthalt sehr diszipliniert lebte und sich körperlich außerordentlich betätigte: "Ich habe jeden Morgen Sport gemacht. Ich habe mit Sport und wenig Essen über 20 Kilogramm abgenommen."

Vor allem als Tischtennisspieler sei Hoeneß ein gefragter Mitinsasse gewesen: "Nach dem Sport und der Arbeit habe ich abends meistens mit Mitinsassen Karten gespielt, später Tischtennis – was nur für die Freigänger möglich ist. Ich war in dieser Zeit jeden Tag beim Tischtennis. Einzel, Doppel – ich war ein gefragter Partner, mein Spiel hat sich stark verbessert", so der Klubboss des deutschen Rekordmeisters humorvoll.