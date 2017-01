Ausleihe steht! Sam in Darmstadt vorgestellt

Sidney Sam wird an Darmstadt 98 ausgeliehen

Der Wechsel ist durch! Sidney Sam wechselt vom Bundesligisten FC Schalke 04 zum abstiegsbedrohten SV Darmstadt 98. Beide Klubs bestätigten den Wechsel.

Nach Angaben des Tabellenletzten schließt sich der fünfmalige Nationalspieler Sidney Sam zunächst bis zum Saisonende auf Leihbasis den Lilien an.

Offensiv-Verstärkung für die Rückrunde: Sidney Sam wechselt auf Leihbasis vom FC Schalke 04 zu den Lilien! #sv98 pic.twitter.com/XtSBzMMjEm — SV Darmstadt 98 (@sv98) 14. Januar 2017

Schalkes Sportvorstand erläuterte den Abgang des Offensivmannes am Samstag auf der Schalker Vereinshomepage: "Es ist wichtig für Sidney, Spielpraxis auf Erstliga-Niveau sammeln zu können. Das wird ihm helfen, um sportlich wieder an seine alte Stärke anknüpfen zu können. Wir wünschen Sidney viel Erfolg." Bei den Königsblauen spielte der 28-Jährige in den letzten Monaten sportlich keine Rolle mehr.

Nun soll Sam mithelfen, die magere Offensivbilanz der Hessen aufzubessern. Er war im Sommer 2014 von Bayer 04 Leverkusen zum FC Schalke gewechselt, hatte immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen. Sein Vertrag bei den Gelsenkirchenern läuft noch bis zum Sommer 2018.

Darmstadt-Trainer Torsten Frings freute sich über den kurzfristigen Neuzugang: "Ich freue mich unglaublich, dass Sidney Sam diesen Weg mit uns gehen möchte. Er ist ein schneller, technisch versierter Offensivspieler, der über eine enorme Erfahrung verfügt." Der Hoffnungsträger selbst meinte: "Ich freue mich sehr auf diese Herausforderung. Mein Ziel ist es natürlich, wieder Spielpraxis in der Bundesliga zu bekommen und mit den Lilien den Klassenerhalt zu schaffen."

Sidney Sam soll bereits am Samstagnachmittag beim Testspiel gegen den Zweitligisten VfL Bochum erstmals für die Lilien auflaufen.