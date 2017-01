Zahlen belegen: Schiri-Schelte ist ungerecht

Christian Dingert sah sich nach der Partie Frankfurt gegen Hoffenheim vielen Anfeindungen ausgesetzt

Nach einigen schwerwiegenden Fehlentscheidungen an den letzten Spieltagen vor der Winterpause war in Fußball-Deutschland eine große Schiedsrichter-Debatte entbrannt. Völlig zu Unrecht, wie neueste Zahlen belegen.

Laut einer Studie der Sporthochschule Köln haben sich die Unparteiischen in der Bundesliga nämlich deutlich verbessert. Zumindest im Vergleich zur Vorsaison: In der Spielzeit 2015/2016 leisteten sich die Referees im Durchschnitt 72 krasse Fehlentscheidungen pro Halbserie. Darunter fallen zum Beispiel falsche Abseitsentscheidungen, unberechtigte Strafstöße, nicht geahndete grobe Foulspiele und so weiter.

Im Vergleich dazu hatte es an den ersten 16 Ligaspieltagen dieser Saison nur 44 klare Fehlentscheidungen gegeben. Hochgerechnet auf eine ganze Saison ist das ein Minus von 35 Prozent.

Die faktische Leistungssteigerung der Schiedsrichter in dieser Saison passt dabei nicht unbedingt zum subjektiven Eindruck vieler Fans, die sich vor allen in den Dezember-Wochen zuhauf über grobe Schnitzer der Unparteiischen echauffierten. Erinnert sei hierbei an die Timo-Werner-Schwalbe in der Partie der Leipziger gegen den FC Schalke 04 oder das Chaos-Spiel Eintracht Frankfurt gegen 1899 Hoffenheim kurz vor der Winterpause.