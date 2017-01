Werder verliert letzten Test in Braunschweig

Gnabrys Tor reichte für Werder nicht zum Sieg

Werder Bremen hat die Generalprobe vor dem Jahresauftakt in der Fußball-Bundesliga verpatzt.

90. Min // Schluss. #Werder verliert im Braunschweiger Schneetreiben mit 1:2. // #ebssvw — SV Werder Bremen (@werderbremen) 14. Januar 2017

Das Team von Trainer Alexander Nouri unterlag bei starkem Schneefall dem Tabellenführer der 2. Liga Eintracht Braunschweig 1:2 (1:1). Am kommenden Samstag empfängt Bremen am 17. Spieltag Borussia Dortmund (15:30 Uhr).

In Hälfte zwei wird's langsam Zeit für die orange Kugel! ❄⛄#ebssvw #Werder pic.twitter.com/PGuHMbP8sP — SV Werder Bremen (@werderbremen) 14. Januar 2017

In Braunschweig traf Nationalspieler Serge Gnabry (29.) zum zwischenzeitlichen Ausgleich. Die Tore für die Gastgeber erzielten Saulo Decarli (17.) und der Ex-Bremer Onel Hernández (67.). Braunschweigs erste Partie in der Rückrunde findet am 29. Januar bei den Würzburger Kickers statt.

Werder 1.HZ: Drobný – Bauer, Veljković, Moisander, S. Garcia – Bartels, Fritz, Delaney, Gnabry – Kruse, Pizarro. Bank: Zetterer - Caldirola, Kainz, U. Garcia, Gebre Selassie, J. Eggestein, M. Eggestein, Manneh