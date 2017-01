Hoffenheim siegt bei Vor-Generalprobe

Nadiem Amiri traf für die TSG 1899 Hoffenheim

1899 Hoffenheim hat den vorletzten Test der Winterpause erfolgreich absolviert.

Die in der Liga noch ungeschlagenen Kraichgauer gewannen im Dietmar-Hopp-Stadion gegen den dänischen Erstligisten Aalborg BK 2:0 (2:0). Die Tore für die Mannschaft von Trainer Julian Nagelsmann erzielten Nadiem Amiri (9.) und Steven Zuber (38.).

Am Sonntag (15:30 Uhr) absolviert Hoffenheim beim Drittligisten SG Großaspach die Generalprobe vor dem Jahresauftakt in der Bundesliga beim FC Augsburg am kommenden Samstag (15:30 Uhr).

Das erste Testspiel des Jahres hatte die TSG, die ihre Vorbereitung in der Heimat absolvierte, gegen den FC Groningen aus den Niederlanden 2:1 gewonnen.

Hoffenheim 1.HZ: Baumann - Vogt, Bičakčić, Hübner - Zuber, Rudy, Demirbay, Toljan, Amiri - Kramarić, Wagner