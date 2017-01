Pflichtsieg erfüllt: Barça putzt Las Palmas

Messi und Suárez durften jubeln

Der FC Barcelona ist in der spanischen Primera División mit einem deutlichen Sieg bis auf zwei Punkte an Tabellenführer Real Madrid herangerückt.

⌚️ Final whistle at Camp Nou ⚽️ FC Barcelona 5-0 Las Palmas (Suárez 2, Messi, Arda and Aleix Vidal) #FCBlive #FCBLasPalmas pic.twitter.com/gIPtKsDuaR — FC Barcelona (@FCBarcelona) 14. Januar 2017

Die Katalanen, die zwei Spiele mehr als Madrid absolviert haben, gewannen gegen UD Las Palmas 5:0 (1:0). Luis Suárez (14./57.), der fünfmalige Weltfußballer Lionel Messi (52.), Arda Turan (59.) und Aleix Vidal (80.) trafen.

"Es war ein echt schwieriges Spiel gegen einen harten Gegner", sagte der zweifache Torschütze nach dem Spiel und fügte hinzu: "Aber wir haben gezeigt, dass wir am Ende die Nase vorn hatten."

Nationalkeeper Marc-André ter Stegen im Barca-Tor verlebte einen ruhigen Abend. Bei den Gästen sah Ex-Bundesligaspieler Kevin-Prince Boateng nach einem Handspiel seine fünfte Gelbe Karte (55.) und ist in der nächsten Partie gesperrt. Suárez und Messi führen die Torjägerliste in Spanien nach 18 Spieltagen mit jeweils 14 Toren an.

Messi-Verlängerung steht bevor

Klubboss Josep Bartomeu betonte unterdessen, die Vertragsverlängerung von Messi sei nur eine Frage der Zeit. "Er ist der beste Spieler der Welt, wir wollen, dass er hier bleibt - und er will bleiben. Er ist glücklich hier. Aber wir müssen es ruhig angehen", sagte er dem katalanischen Fernsehen. Der Vertrag des Superstars läuft 2018 aus, Fans und Mitspieler hatten mehrmals eine Verlängerung gefordert.

Real tritt am Sonntag beim Tabellendritten FC Sevilla an, gegen den die Königlichen am Donnerstag im Pokal 3:3 gespielt und damit einen Rekord im spanischen Fußball aufgestellt hatten. Seit 40 Spielen hat der Champions-League-Sieger um Weltmeister Toni Kroos und Weltfußballer Cristiano Ronaldo nicht mehr verloren.