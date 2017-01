Bericht: RB-Flop wechselt zu Klopp-Kumpel

Terrence Boyd wechselt wohl nach Huddersfield

Es sollte wohl nicht sein mit Terrence Boyd und RB Leipzig. Nach seinen schweren Kreuzbandverletzungen kämpfte sich der Stürmer zwar zurück, kam aber in der Bundesliga nicht mehr zum Zug.

Nun scheinen Verein und Spieler die Reißleine zu ziehen. Laut einem Bericht der "Bild"-Zeitung steht der US-Nationalspieler unmittelbar vor einem Wechsel zum englischen Zweitligisten Huddersfield Town.

Dort trainiert David Wagner, Trauzeuge von Ex-BVB-Coach Jürgen Klopp. Wagner kennt Boyd gut. Der US-Profi trainierte 2011 bis 2012 unter dem 45-Jährigen bei Borussia Dortmund II und schoss in 32 Einsätzen immerhin starke 20 Tore.

Nachdem er daraufhin in den folgenden zwei Jahren in der österreichischen ersten Liga in 50 Partien 28 Tore erzielt hatte, wechselte Boyd zur Saison 2014/2015 nach Leipzig und stieg mit den Sachsen in die 1. Bundesliga auf. In seiner Zweitliga-Saison war er in vier Spielen mit an Bord, traf dabei zwei Mal ins Netz.

Seine unglücklichen Knieverletzungen versagten ihm aber einen Einsatz in Deutschlands höchster Spielklasse. Stattdessen hielt er sich zuletzt in der Regionalliga bei RB Leipzig II fit und bewies auch dort wieder seinen Torriecher: Fünf Tore konnte der 25-Jährige in neun Einsätzen erzielen.

Nun soll Boyd also für Huddersfield auf Torejagd gehen. Auf der Insel winkt ihm ein Vertrag bis 2019.