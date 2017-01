Valon Berisha Kosovos Spieler des Jahres

Valon Berisha im Zweikampf mit dem Türken Hakan Çalhanoğlu

RB Salzburgs Offensivakteur Valon Berisha ist am Samstag in Pristina als Kosovos Fußballer des Jahres ausgezeichnet worden. Der 23-jährige Sohn kosovo-albanischer Eltern, der bis Juni 2016 noch für Norwegen gespielt hatte, schoss im September in der WM-Quali gegen Finnland beim 1:1 das erste Tor des Kosovo in einem Bewerbsspiel.

Berisha hat neben Torhüter Samir Ujkani von Italiens Zweitliga-Aufsteiger AC Pisa und Abwehrspieler Alban Pnishi von den Grasshoppers Zürich in allen vier WM-Qualifikationsspielen durchgespielt. Der Verband war im Mai von UEFA und FIFA aufgenommen worden.

apa/red