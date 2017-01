Mkhitaryan schwärmt: Klopp "hat mir geholfen"

Henrikh Mkhitaryan ist seinem Ex-Trainer Jürgen Klopp sehr dankbar

Wenn Manchester United und der FC Liverpool aufeinander treffen steigt die Spannung in der Premier League. Mit dabei sind Henrikh Mkhitaryan und Jürgen Klopp, die sich auf ein Wiedersehen freuen. Besonders der Armenier denkt gerne über seine gemeinsame Zeit mit dem Liverpool-Manager zurück.

"Er war immer in der Nähe, wenn es Probleme auf oder abseits des Rasens gab. Er ist eine gute Person", so der 27-Jährige vor dem Schlager-Spiel: "Er hat mir geholfen, weil ich zu sehr über Fußball nachgedacht habe. Ich habe Niederlagen zu ernst genommen, habe mir vergebene Chancen zu nahe kommen lassen", wird Mkhitaryan in der "Daily Mail" zitiert.

Jürgen Klopp habe dem Mittelfeldspieler schließlich beigebracht, "loszulassen" und eben die "nächsten Chancen zu ergreifen": "Ich habe gelernt, dass jeder Fehler im Leben macht und dass man auf dem Feld nicht darüber nachdenken darf. Man muss es vergessen."

Klopp: Mkhitaryan ist ein "Weltklasse-Spieler"

Jürgen Klopp lies sich derweil nicht bitten und erwiderte die Lobeshymnen: "Er kombiniert die besten technischen Fähigkeiten mit hohem Tempo. Nicht viele Spieler können das. Er ist stark in der Offensive, gibt immer 100 Prozent und kann sogar verschiedene Positionen einnehmen. Er ist ohne Zweifel ein Weltklasse-Spieler", so der Ex-BVB-Coach vor der Partie.

Der 27-jährige Neuzugang hatte im Star-Ensemble von José Mourinhos Red Devils zu Saisonbeginn erhebliche Start-Schwierigkeiten und kam kaum zum Zug. Erst nach starken Leistungen in der Europe League machte er wieder auf sich aufmerksam und bläst mit United nun zur Aufholjagd.

Die letzten sechs Spiele in der Premier League konnte Manchester United allesamt gewinnen. Mit einem Sieg gegen den viertplatzierten FC Liverpool käme Mkhitaryans Klub auf bis zu zwei Punkte an Klopps Reds heran.